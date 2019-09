telefilm – MY FIRST FIRST LOVE 2- di Oh Jin-seok

A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Because It’s My First Love

Titolo internazionale: My First First Love – My First Love 2

Genere: serie tv (k-drama) – commedia romantica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Corea Del Sud

Numero episodi: 8 (concluso)

Anno di uscita: 2019

Tv: Netflix

Casa di produzione: AStory

Scritto da: Kim Min-seo

Regista e sceneggiatura: Oh Jin-seok

Titolo in Italia: My First First Love 2

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) sottotitolata e doppiata in italiano

Edizione italiana: Netflix Italia

TRAMA

Seconda stagione. Il drama racconta la storia di cinque giovani ragazzi.

Yoon Tae-Oh è uno studente universitario, i cui suoi amici decidono di trasferirsi inaspettatamente a casa sua. Ora tutti devono imparare a vivere insieme, e imparare ad amare. Yoon Tae-Oh scoprirà finalmente, insieme ai suoi amici, il significato dell’amicizia, della famiglia e dell’amore.

CAST

Cast e doppiatori:

Edizione italiana a cura di: Dubbing Brothers Int.Italia

Dialoghi italiani: Fausta Fascetti e Daniela Papa

Direzione del doppiaggio: Fabrizio Pucci

Assistente al doppiaggio: Giorgia Brusatori

Fonico di doppiaggio: Alberto Severini

Cast:

Ji Soo – Yoon Tae-oh

Jung Chae-yeon – Han Song-yi

Jung Jin-young – Seo Do-hyun

Choi Ri – Oh Ga-rin

Kang Tae-oh – Choi Hoon

Hong Ji-yoon – Ryu Se-hyun

Doppiatori italiani:

Yoon Tae-oh – Alessandro Campaiola

Choi Hoon – Federico Bebi

Seo Do-hyun – Federico Campaiola

Han Song-yi – Margherita De Risi

Oh Ga-rin – Marta Giannini

Ryu Se-hyun – Roisin Nicosia

OPERE RELATIVE

– My First Love – telefilm, prequel

RECENSIONI

