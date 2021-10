telefilm – THEY KISS AGAIN (Itazura na Kiss) – di Qu You Ning

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: E zuo ju zhi wen – They Kiss Again – (惡作劇之吻)

Titolo internazionale: They Kiss Again

Genere: telefilm (c-drama) – commedia, live action, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Paese: Taiwan (Cina)

Numero episodi: 20 (concluso)

Anno di uscita: da dicembre 2007 ad aprile 2008

Tratto: il telefilm è una rivisitazione del manga “Itazura na Kiss” di Kaoru Tada. Sequel di “It Started With A Kiss”.

Regista: Qu You Ning

Sceneggiatura: Qu You Ning

Produzione: China Television, Gala Television, Comic Productions Co.

In Italia: inedito

Sigle

Opening

“Happiness Cooperative” by Mavis Fan

Ending

“Ni o You” by Ariel Lin

TRAMA

Il sequel di “It Started With a Kiss” comincia proprio dove si era interrotta la precedente stagione. (no spoiler)

I protagonisti Xian Qin (nel manga: Kotoko Aihara) e Jiang Zhi Shu (nel manga: Naoki Irie) cominciano a lavorare come infermiera e dottore; ma avranno molto interferenze sia nella vita privata sia professionale, da parte di vecchie conoscenze.

CAST

Attore – Personaggio

Ariel Lin – Yuan Xiang Qin

Joe Cheng – Jiang Zhi Shu

Jiro Wang – Jin Yuan Feng

Tiffany Xu – Pei Zi Yu

Cyndi Chaw – Jiang Zhao Zi

Zhang Yong Zheng – Jiang Ah Li

Tang Tsung Sheng – Yuan You Cai

Zhang Bo Han – Jiang Yu Shu

Candice Liu – Liu Ya Nong

Petty Yang – Lin Chun Mei

Jason – Wang Hao Qian

OPERE RELATIVE

Manga

– Itazura na Kiss – opera capostipite

Anime

– Itazura na Kiss – serie tv

Live Action

Giappone

– Itazura na Kiss – telefilm

– Itazura na Kiss: Love in Tokyo – telefilm

– Itazura na Kiss 2: Love in Tokyo – telefilm

Taiwan

– It Started With a Kiss – telefilm – prequel

Corea del Sud

– Jangnanseureon kiss – telefilm

