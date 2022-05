telefilm – ATTACK NO.1: LIVE ACTION – di Tatsuzo Inohara, Toshiyuki Tokuichi, Naomi Tamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Attack No.1 – (アタックNo.1)

Traduzione letterale: Attack No.1 Live Action – Attack No. 1 (live-action tv drama)

Titolo internazionale:

Genere: serie tv (drama) – drammatico, live action, sportivo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 (concluso)

Durata singolo episodio: 40 minuti

Anno di uscita: 2005

Network: TV Asahi

Tratto: dal manga “Attack No.1 (Mimì e la nazionale di pallavolo)” di Chikako Urano.

Director: Tatsuzo Inohara, Toshiyuki Tokuichi, Naomi Tamura

Series composition: Kazuyuki Morosawa, Mikio Satake, Naoya Takayama

Production: TV Asahi

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Attack No.1 2005” by Saki Fukuda

Ending

“Yume no Chikara – Power of Dreams” by Aya Ueto

TRAMA

Kozue Ayuhara è una studentessa del liceo Fujimi ed anche un membro della sua prestigiosa squadra di pallavolo, assieme alle amiche Midori e Mari. Kozue adora la pallavolo e si applica sempre con impegno, ma non è ancora titolare.

Inaspettatamente il nuovo coach della nazionale giovanile giapponese, Inokuma Daigo, la convoca al posto di Midori, titolare della squadra. Kozue è felicissima perchè vede realizzarsi il suo sogno più grande, ma ben presto si rende conto dei problemi che la convocazione comporta: le sue compagne, arrabbiate con lei, non le rivolgono più la parola e la ostacolano durante gli allenamenti, e anche Midori pare aver preso male l’esclusione dalla nazionale, e la evita.

Le cose peggiorano non appena giunta al ritiro della nazionale. Il coach Daigo sottopone le convocate ad un massacrante allenamento fisico, e caccia via chiunque non regga il ritmo o commetta la più lieve infrazione al regolamento. Ma non ha fatto i conti con la determinazione di Kozue!

CAST

Aya Ueto – Kozue Ayuhara

Ayana Sakai – Midori Hayakawa

Natsuki Kato – Satomi Yoshimura

Ayaka Morita – Mari Ishimatsu

Mao Miyaji – Kaori Yagisawa

Shunsuke Nakamura – Shinsuke Hongo

Eichiro Funakoshi – Daigo Inokuma

Nagiko Tono – Michiru Sanjyo

Erisa Akiyama – Ryoko Kakinouchi

Minami Otomo – Miyuki Onuma

Ruria Nakamura – Izumi Suga

Ryoji Morimoto – Yuji Mitamura

Kumiko Okae – Ryoko Ayuhara

Shogo Shimizu – Yoshio Ayuhara

OPERE RELATIVE

Manga

– Attack No.1 – opera capostipite

Serie tv

– Mimì e la nazionale di pallavolo

Film d’animazione

– Attack No.1 – The Movie

– Attack No.1 – Namida no kaiten receive

– Attack No.1 – Namida no sekai senshuken

– Attack No.1 – Namida no fushichoo

RECENSIONI