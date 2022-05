telefilm – GTO: GREAT TEACHER ONIZUKA (1998) – di Masayuki Suzuki , Satoru Nakajima

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Lexa.

SCHEDA

Titolo originale: GTO: Great Teacher Onizuka – (ジーティーオー / グレート ティーチャー オニヅカ)

Titolo internazionale: GTO: Great Teacher Onizuka (1998) – GTO Live Action

Genere: telefilm (drama) – commedia/drammatico, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita: luglio – settembre 1998 (alle 22.00 di sera)

Tratto: dal manga “GTO: Great Teacher Onizuka“.

Director: Masayuki Suzuki , Satoru Nakajima

Series composition: Kazuhiko Yukawa

Production: Fuji TV

In Italia: inedito

Sigle:

“Poison” by Takashi Sorimachi

TRAMA

Pur iniziando in modo uguale e avendo gli stessi personaggi, il telefilm di “GTO” si discosta molto dalla trama dell’omonimo manga/anime.

Eikichi Onizuka è un ex delinquente che ha decido di diventare insegnante, e aiutare i ragazzi che (come lui in passato) stanno prendendo una brutta strada. Nella nuova scuola si ritrova in una classe terribile, ma ha dalla sua parte la collega Azusa Fuyutsuki.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Takashi Sorimachi – Eikichi Onizuka

Nanako Matsushima – Azusa Fuyutsuki

Yosuke Kubozuka – Yoshito Kikuchi

Baku Numata – Makoto Fujitomi

Aya Enjoji – Hiroko Kotani

Naohito Fujiki – Ryuji Saejima

Atsushi Harada – Shinichi Todo

Tomoka Hayashi – Erika Tsukushima

Kunihiko Ida – Yuu Teshigawara

Hiroyuki Ikeuchi – Kunio Murai

Tae Kimura – Miyuki

Kirari – Nanako Mizuki

Masahiro Kobayashi – Hajime Hakamada

Yoshimasa Kondo – Kouji Nakamata

Miki Kuroda – Tomoko Nomura

Erika Mabuchi – Yoshiko Uchiyamada

Rikako Murakami – Tsubasa Murai

OPERE RELATIVE

Manga

– GTO: Great Teacher Onizuka – opera capostipite

– Bad Company

– Shonan Junai Gumi

– GTO Paradise Lost

– GTO: Shonan 14 Days

– Ino-Head Gargoyle

– GT-R: Great Transporter Ryuji

Anime

– GTO: Great Teacher Onizuka – serie tv

Live Action

– GTO: Great Teacher Onizuka (1999) – film live action

– GTO: Great Teacher Onizuka (2012) – telefilm (drama) remake

– GTO Aki mo Oni Abare Supesharu! (2012) – special tv – sequel del telefilm 2012

– GTO: Great Teacher Onizuka (2014) – telefilm (drama) remake

LINK inerenti alla serie

Materiale su “GTO” presente sul sito:

RECENSIONI