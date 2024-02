film – I CAVALIERI DELLO ZODIACO (live action) – di Tomek Baginski

2.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Knights of the Zodiac

Titolo internazionale: Knights of the Zodiac

Genere: film – live action, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Stati Uniti d’America, Giappone (film girato in lingua inglese)

Durata: 112 minuti

Anno di uscita: 28 Aprile 2023

Tratto: ispirato al manga e anime “Saint Seiya – I Cavalieri dello zodiaco” di Masami Kurumada.

Director: Tomek Bagiński

Series composition: Josh Campbell, Matt Stuecken, Kiel Murray

Production: Stage 6 Films, Sola Digital Arts, Toei Animation

Titolo in Italia: I Cavalieri dello Zodiaco

Anno di pubblicazione in Italia: 26 Giugno 2023

Trasmissione in tv online: disponibile su Prime Video, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Eagle Pictures

Trailer



TRAMA

Seiya è un ragazzino che si guadagna da vivere negli incontri clandestini, e che cerca disperatamente notizie sulla sorella Patricia rapita quando erano bambini. Una notte, durante uno scontro con Cassius, risveglia involontariamente il suo cosmo, e questo attira Alman di Thule. L’uomo sta cercando i “cavalieri dello zodiaco” per salvarli dalla sua ex moglie Vander Guraad. Ma per quale motivo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Mackenyu: Seiya di Pegasus

Famke Janssen: Vander Guraad

Madison Iseman: Isabel di Thule / Atena

Diego Tinoco: Nero di Phoenix

Mark Dacascos: Mylock

Nick Stahl: Cassios

Sean Bean: Alman di Thule

Doppiatori italiani

Federico Campaiola: Seiya di Pegasus

Francesca Fiorentini: Vander Guraad

Emanuela Ionica: Isabel di Thule / Atena

Federico Viola: Nero di Phoenix

Enrico Pallini: Mylock

Andrea Lavagnino: Cassios

Fabrizio Pucci: Alman di Thule

OPERE RELATIVE

Manga

– I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya – opera capostipite

– Saint Seiya: Next Dimension – La leggenda del Re degli Inferi

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – Il mito di Ade

– I Cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – Il Mito di Ade Extra

– I Cavalieri dello Zodiaco: Episode G

– Saint Seiya Origin

– Saint Seiya Episode Zero

Serie tv, anime

– I Cavaliero dello Zodiaco – Saint Seiya – opera capostipite d’animazione

– Saint Seiya Omega

– Saint Seiya: Knights of the Zodiac

Film d’animazione

– I Cavalieri dello Zodiaco: La dea della discordia

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ardente scontro degli dei

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda dei guerrieri scarlatti

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ultima battaglia

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda del grande tempio

Oav/Special, anime

Serie Hades

1- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Sanctuary

2- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Inferno

3- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Elisio

Altri

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas

– Saint Seiya Saintia Sho

Videogames

– I Vecchi Videogiochi

– I Cavalieri dello Zodiaco: Hades

– I Cavalieri dello Zodiaco: Il Santuario

– Saint Seiya: Brave Soldiers

– Saint Seiya: Soldiers’ Soul

LINK inerenti alla serie

Materiale su “I Cavalieri dello Zodiaco/ Saint Seiya” presenti sul sito:

RECENSIONI