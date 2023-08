anime – SAINT SEIYA SAINTIA SHO – di Masato Tamagawa

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di YuiHimawari.

SCHEDA

Titolo originale: Saint Seiya Saintia Sho (聖闘士星矢 セインティア翔)

Titolo internazionale: Saint Seiya Saintia Sho

Genere: oav – azione, avventura, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Episodi oav: 10 (concluso)

Durata: ogni oav dura 25 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2018

Tratto: dal manga “I cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho – Le sacre guerriere di Atena”, a sua volta spinoff de “I cavalieri dello zodiaco”.

Director: Masato Tamagawa

Series Composition: Ikuko Takahashi

Script: Ikuko Takahashi, Ryota Yamaguchi

Character design: Fumina Nishino, Keiichi Ichikawa

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Gonzo

Titolo in Italia: Saint Seiya Saintia Sho

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Cruchyroll Italia

Sigle:

Opening

“The Beautiful Brave” by Aina Suzuki, M.A.O, Inori Minase, & Megumi Nakajima

Ending

“Hohoemi no Resonance” by Aina Suzuki & M.A.O

Trailer



TRAMA

Quando erano bambine, le sorelle Shoko e Kyoko ricevettero la visita di un uomo misterioso in armatura d’oro, che affermava che in futuro Shoko sarebbe stata la chiave per scatenare sulla Terra un dio malvagio. Allora Kyoko ha promesso che sarebbe diventata forte, per proteggerla.

Passano cinque anni, e Shoko viene attaccata da forze misteriose…. ma viene proprio salvata dalla sorella, che nel frattempo è diventata una “Saintia” una guerriera/ancella al servizio della dea Athena!

CURIOSITÀ

– L’anime prende in esame solo i primi volumi del manga da cui è tratto.

DOPPIATORI

Aina Suzuki – Shoko

M.A.O – Kyoko

Inori Minase – Saori/Athena

Megumi Nakajima – Mii

OPERE RELATIVE

Manga

– I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya – opera capostipite

– Saint Seiya: Next Dimension – La leggenda del Re degli Inferi

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – Il mito di Ade

– I Cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – Il Mito di Ade Extra

– I Cavalieri dello Zodiaco: Episode G

– Saint Seiya Origin

– Saint Seiya Episode Zero

Serie tv, anime

– I Cavaliero dello Zodiaco – Saint Seiya – opera capostipite d’animazione

– Saint Seiya Omega

– Saint Seiya: Knights of the Zodiac

Film d’animazione

– I Cavalieri dello Zodiaco: La dea della discordia

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ardente scontro degli dei

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda dei guerrieri scarlatti

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ultima battaglia

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda del grande tempio

Oav/Special, anime

Serie Hades

1- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Sanctuary

2- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Inferno

3- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Elisio

Altri

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas

Videogames

– I Vecchi Videogiochi

– I Cavalieri dello Zodiaco: Hades

– I Cavalieri dello Zodiaco: Il Santuario

– Saint Seiya: Brave Soldiers

– Saint Seiya: Soldiers’ Soul

