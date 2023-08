anime – LA REGINA ERETICA SI RIBELLA… – di Norio Nitta

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu – (悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民の為に尽くします。)

Titolo internazionale: The Most Heretical Last Boss Queen: From Villainess to Savior

Genere: serie tv – drammatico, fantasy, reverse-harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: venerdì alle 00:00 (JST)

Tratto: light novel.

Director: Norio Nitta

Series Composition: Deko Akao

Character design: Hitomi Kono

Music: Hanae Nakamura, Junko Nakajima, Kanade Sakuma, Tatsuhiko Saiki

Studios: OLM Team Yoshioka

Titolo in Italia: La regina eretica si ribella al tragico epilogo spendendosi per il suo popolo

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, sub ita (canale “Anime Generation”)

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Kyuuseishu” by Tsukuyomi

Ending

“PRIDE” by ChoQMay

Trailer



TRAMA

La principessa Pride è la figlia maggiore della regina del regno, e anche se ha solo 8 anni è già spietata con tutti. Ma un giorno improvvisamente riacquista i ricordi della sua precedente vita, quando era una ragazza giapponese, e capisce di essersi reincarnata nella cattiva del videogame che stava giocando prima di morire.

Il suo personaggio è atroce: crescendo accumula sempre più potere arrivando ad uccidere e torturare le persone, anche quelle che ha attorno come il fratello adottivo. E alla fine del gioco viene brutalmente uccisa per i suoi crimini.

Decisa a cambiare la storia, Pride si impegna per diventare una sovrana gentile, a spendersi per il suo popolo, ed avere un lieto fine… ma non sarà cosa facile.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Fairouz Ai – Pride

Daisuke Ono – Callum

Haruka Tomatsu – Tiara

Hiro Shimono – Alan

Hiroki Y-umoto – Roderick

Junichi Suwabe – Val

Junya Enoki – Arthur

Kikuko Inoue – Rosa

Koji Yusa – Gilbert

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu

Manga

– Higeki no Genkyou to Naru Saikyou Gedou Last Boss Joou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu

