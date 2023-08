anime – IL MIO MATRIMONIO FELICE – di Takehiro Kubota

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Watashi no Shiawase na Kekkon – (わたしの幸せな結婚)

Titolo internazionale: My Happy Marriage

Genere: serie tv – drammatico, sentimentale, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X, Netflix

Trasmissione: mercoledì alle 23:30 (JST)

Tratto: light novel di Akumi Agitogi

Director: Takehiro Kubota

Series Composition: Ami Satō, Momoka Toyoda, Takahito Ōnishi

Script: Ami Satō, Momoka Toyoda, Takahito Ōnishi

Character design: Shoko Yasuda

Music: Evan Call

Studios: Kinema Citrus

Titolo in Italia: Il mio matrimonio felice

Anno di pubblicazione in Italia: Luglio 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Anata no Soba ni.” by Riria

Ending

“Vita Philosophica” by Kashitarō Itō

Trailer



TRAMA

Nel periodo Meiji (1866-1869) la famiglia Saimori è famosa perchè i suoi membri hanno abilità mentali soprannaturali… tranne Miyo. Di conseguenza viene vista come inutile, e maltrattata duramente nella sua stessa casa dagli altri membri del clan. Finché il padre, pur di liberarsi di lei, le combina un matrimonio con Kudou Kiyoka, un militare dalla sinistra fama, che ha già rotto altri fidanzamenti e viene descritto come una persona severa e spietata.

Così Miyo si trasferisce a casa di Kudou per il fidanzamento ufficiale, molto spaventata da cosa potrebbe succedere. Ma scopre che Kiyoka è freddo ma non è cattivo, e che, lontano dalla sua famiglia, anche lei comincia a sviluppare un potere…

DOPPIATORI

Reina Ueda – Miyo Saimori

Kaito Ishikawa – Kiyoka Kudō

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Watashi no Shiawase na Kekkon

Manga

– Il mio matrimonio felice

