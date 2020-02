anime – SUPERBOOK (Anime Oyako Gekijo) – di Norio Yazawa, Osamu Sekita, Susumu Ishizaki

A cura di Sophitia e Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Anime Oyako Gekijo – (アニメ 親子劇場)

Titolo internazionale: Superbook – Bible Story

Genere: serie tv – kodomo, avventura, fantascienza, fantasy, storico, religione

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1981

Tratto: storia originale, ma ispirata dal libro della Bibbia

Director: Norio Yazawa, Osamu Sekita, Susumu Ishizaki

Chief Director: Masakazu Higuchi

Character design: Akiko Shimomoto, Masakazu Higuchi, Norio Yazawa, Yuichi Fukuhara

Music: Hiro Takada, Masahito Maruyama

Studios: Tatsunoko

Titolo in Italia: Superbook

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

Trasmissione in tv: reti locali, reti mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non disponibile in home video (e difficile da trovare)

Sigle:

Opening Theme:

“taimubukku no uta” by Ryo Miyauchi

Ending Theme:

“yukai na nakama tachi” by Fusako Fujimoto

Sigla italiana

“Sorrisi” di …?

TRAMA

Serie per i più piccoli creata dalla Tatsunoko in collaborazione con la rete americana CBN (Christian Broadcasting Network).

Due bambini di nome Christopher e Joy (in originale Sho e Azusa) trovano una Bibbia speciale, capace di parlare e di “teletrasportarli” al suo interno per fargli vivere gli episodi biblici di persona.

Ad accompagnarli nella loro avventura, ed aiutarli, ci sarà un robottino rosso di nome Gizmo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Non ho trovato nessuna informazione sui doppiatori italiani.

OPERE RELATIVE

Anime

– Superbook 2 – serie tv, sequel (inedito in Italia)

– Superbook (2011) – remake in CG (realizzato solo negli Usa)

LINK relativi all’opera

Altre opere di Osamu Sekita presenti sul sito:

RECENSIONI

