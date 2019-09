anime – ICHIGO 100% (100% Fragola) – di Osamu Sekita

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Ichigo 100% – (いちご100%)

Titolo internazionale: Strawberry 100%

Genere: serie tv – commedia, ecchi, harem, scolastico, sentimentale, shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2005

Tratto: dal manga “100% Fragola” di Mizuki Kawashita.

Director: Osamu Sekita

Series Composition: Tatsuhiko Urahata

Script: Kazuyuki Fudeyasu (10 episodes) Masahiro Hayashi (4 episodes) Ryū Nakamura (4 episodes) Tatsuhiko Urahata (8 episodes)

Character design: Kiyotaka Nakahara

Music: Takayuki Negishi

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Shine of Voice” by dream

Ending

“Ike Ike” by Hinoi Team

TRAMA

Junpei Manaka è un ragazzo che frequenta l’ultimo anno delle medie, e da grande aspira a diventare un regista. Un giorno si reca come al solito sulla terrazza della scuola, quando una ragazza gli cade quasi addosso. Non riesce a vederla bene, dato che è in controluce ma, grazie al vento che le alza la gonna, il nostro protagonista nota che lei indossa delle mutandine con sopra disegnate delle fragole.

La ragazza scappa via prima che possa vederne il volto, ma Junpei ne è rimasto così colpito (il classico “colpo di fulmine!), che decide di cercarla.

Seguiranno poi una serie di vicissitudini, ma alla fine il nostro protagonista riuscirà a trovare la misteriosa studentessa delle fragole?

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Kenichi Suzumura – Junpei Manaka

Mitsuki Saiga – Junpei Manaka bambino

Eriko Kawasaki – Misuzu Sotomura

Mamiko Noto – Aya Toujo

Megumi Toyoguchi – Tsukasa Nishino

Mitsuki Saiga – Kurokawa-sensei

Nana Mizuki – Yui Minamito

Sanae Kobayashi – Satsuki Kitaouji

Shoko Tsuda – Manaka’s mother

Takashi Kondo – Ookusa

Wataru Takagi – Komiyama

Yūji Ueda – Hiroshi Sotomura

OPERE RELATIVE

Manga

– 100% Fragola

Anime

– Ichigo 100% – special

– Ichigo 100% – 5 OAV

RECENSIONI

