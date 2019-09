anime – 009 RE:CYBORG – di Kenji Kamiyama

A cura di Jun

SCHEDA

Titolo originale: 009 Re:Cyborg

Titolo internazionale: 009 Re:Cyborg

Genere: film d’animazione – avventura, azione, fantascienza, mecha, cyberpunk, cyborg

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 103 minuti

Anno di uscita in Giappone: ottobre 2017

Tratto: dal manga “009 Re:Cyborg” di Kenji Kamiyama, a sua volta rivisitazione del classico “009 Cyborg” di Shotaro Ishinomori.

Director: Kenji Kamiyama

Character design: Gatou Asou

Mechanical design: Shinji Usui, Shinobu Tsuneki

Music: Kenji Kawai

Studios: Production I.G, SANZIGEN

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub SubZero e Bowling Ball Fansubs.

Sigle:

Ending

“RE-CYBORG” by Kenji Kawai

TRAMA

Numerosi attentati terroristici stanno avvenendo nelle principali città del mondo, e ad essere presi di mira sono enormi grattacieli. Pare inoltre che i responsabili, prima di compiere tali azioni suicida, sentano sempre una misteriosa voce.

Il Professore Gilmore richiama in azione i suoi Cyborg per indagare sul caso…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Chiwa Saito – Cyborg 003 / Françoise Arnoul

Daisuke Ono – Cyborg 002 / Jet Link

Hiroyuki Yoshino – Cyborg 007 / Great Britain

Mamoru Miyano – Cyborg 009 / Joe Shimamura

Noriaki Sugiyama – Cyborg 008 / Pyunma

Sakiko Tamagawa – Cyborg 001 / Ivan Whisky

Tarou Masuoka – Cyborg 006 / Chang Changku

Teruyuki Tanzawa – Cyborg 005 / Geronimo Jr

Toru Ohkawa – Cyborg 004 / Albert Heinrich

Nobuyuki Katsube – Professor Isaac Gilmore

Chiwa Saito – Tomoe

Hisao Egawa – NSA Director

Kairi Satake – Newscaster

Masaki Terasoma – Submarine

Shinnosuke Tachibana – Samuel Kline

Shinya Takahashi – Inquisitor

Sōkyū Fujita – Void

Suzunosuke Ōki – Aegis Captain

Yasuaki Takumi – Non-Com

Yutaka Izumida – Submarine Captain

OPERE RELATIVE

Manga

– Cyborg 009

– 009 Re:Cyborg

Anime, Serie tv

– Cyborg 009 (1968) – serie tv

– Cyborg 009 (1979) – serie tv (unica ad essere arrivata in Italia)

– Cyborg 009 The Cyborg Soldier – serie tv

– Cyborg 009: Call of Justice – serie tv

Anime, Film

– Cyborg 009, Kaiju Sensu – film d’animazione

– Cyborg 009 and the Monster Wars – film d’animazione

– Cyborg 009: La Leggenda della Supergalassia – film d’animazione

RECENSIONI

