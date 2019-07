anime – SAINT SEIYA: KNIGHTS OF THE ZODIAC – di Yoshiharu Ashino

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Knights of the Zodiac: Saint Seiya

Titolo internazionale: Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Knights of the Zodiac: 聖闘士星矢

Genere: web serie – avventura, azione, combattimenti, fantasy, fantascienza, mito

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 6 – in corso (i restanti 6 episodi verranno caricati online ad Agosto 2019)

Anno di uscita: Luglio 2019

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: remake della serie tv “I Cavalieri dello Zodiaco” in grafica CG e modernizzato; a sua volta tratto dal manga “Saint Seiya” di Masami Kurumada.

La serie è una coproduzione Giappone – USA.

Director: Yoshiharu Ashino

Series Composition: Eugene Son

Character design: Terumi Nishii

Music: Yoshihiro Ike

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Saint Seiya: Knights of the Zodiac

Anno di uscita: Luglio 2019

Reperibilità: in visione sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Distributore: Netflix Italia

Sigle:

opening

“Pegasus Fantasy – cover” di The Struts

ending

“Somebody New” di The Struts

Trailer italiano



TRAMA

Quando era un bambino, Seiya vide rapire la sorella Patricia da un misterioso individuo che indossava un’armatura d’oro, senza riuscire a fare nulla per impedirlo. Gli anni passano, e crescendo Seiya scopre di avere un potere misterioso, che lo rende fortissimo, e che non riesce a spiegarsi.

Incontra il vecchio e ricco Mitsumasa, che gli spiega che lui è un cavaliere: Pegasus. Il destino di ogni “saint” è di proteggere la reincarnazione della dea Athena, e aiutarla a sconfiggere i dei malvagi che vorrebbero distruggere l’umanità.

Ma Vander Guraad, ex socio di Mitsumasa, crede invece che gli esseri umani, con l’aiuto della tecnologia, debbano da soli sconfiggere gli dei, senza l’aiuto di Athena che anzi, vede come una ulteriore minaccia.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

La versione originale è in lingua inglese, poi è stato doppiato in varie lingue (tra cui giapponese e italiano)

Edizione italiana: VSI Group

Personaggio – Doppiatore

Seiya – Ivo De Palma

Isabel – Dania Cericola

Sirio – Marco Balzarotti

Crystal – Luigi Rosa

Andromeda – Deborah Morese

Phoenix – Mattia Bressan

Aiman – Enrico Maggi

Vander Guraad – Natale Ciravolo

OPERE RELATIVE

Manga

– I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya opera capostipite

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas – Il mito di Ade

– I Cavalieri dello zodiaco: The Lost Canvas – Il Mito di Ade Extra

– I Cavalieri dello Zodiaco: Episode G

– Saint Seiya Origin

– Saint Seiya Episode Zero

Serie tv, anime

– I Cavaliero dello Zodiaco – Saint Seiya – opera capostipite

– Saint Seiya Omega

Film d’animazione

– I Cavalieri dello Zodiaco: La dea della discordia

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ardente scontro degli dei

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda dei guerrieri scarlatti

– I Cavalieri dello Zodiaco: L’ultima battaglia

– I Cavalieri dello Zodiaco: La leggenda del santuario

Oav/Special, anime

Serie Hades

1- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Sanctuary

2- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Inferno

3- I Cavalieri dello Zodiaco: Hades Chapter – Elisio

Altri

– I Cavalieri dello Zodiaco: The Lost Canvas serie di oav

Videogames

– I Vecchi Videogiochi

– I Cavalieri dello Zodiaco: Hades

– I Cavalieri dello Zodiaco: Il Santuario

– Saint Seiya: Brave Soldiers

– Saint Seiya: Soldiers’ Soul

LINK inerenti alla serie

Materiale su “I Cavalieri dello Zodiaco/ Saint Seiya” presenti sul sito:

Altre opere di Yoshiharu Ashino presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.