anime – JIMOTO GA JAPAN (I’m From Japan) – di Isamu Ueno

A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo originale: Jimoto ga Japan – (ジモトがジャパン)

Titolo internazionale: I’m From Japan

Genere: shounen – avventura, azione, slice of life, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Durata di ciascun episodio: 24 minuti circa

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2019

Rete tv giapponese: Tv Tokyo

Tratto: dal manga “Jimoto ga Japan” di Seiji Hayashi, pubblicato dalla Shueisha sulla rivista “Weekly Shounen Jump” nel settembre 2018 e ancora in corso

(curiosità l’adattamento anime è stato realizzato ancora prima che fosse finito il primo volume del manga)

Director: Isamu Ueno

Series Composition: Kōji Hashimoto, Masato Naruse

Character design: Fumiyuki Uehara, Hana Nohara

Studios: Oddjob

In Italia: inedito

Sigle:

Opening “Appare! Jimoto ga Ichiban!!” cantata da Akira Kushida

Trailer



TRAMA

Abiki, appena giunto nella nuova scuola di Tokyo, viene subito accolto da un tizio strano che sembra essere un attaccabrighe; ma che invece lo accoglie in modo singolare, e desidera sapere da quale prefettura del Giappone egli arrivi, perché tutte le prefetture sono uguali e da rispettare.

Il ragazzo si chiama Japan Hinomoto ed è uno specialista di una nuova tecnica di combattimento, il todofu-ken, che attinge alle tecniche di arti marziali piu’ praticate e forti.

Dopo una lite coi nuovi compagni e dopo essere stato protetto da Japan con le sue mosse di lotta, Abiki decide di unirsi al club di arti marziali ed imparare così a padroneggiarle.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Kōtarō Nishiyama – Tokio Abiko

Minami Takayama – Japan Hinomoto

Reina Ueda – Komachi Yuze

Tesshō Genda – Masurao Kikuchi

Wataru Hatano – Hide

Tetsuharu Ohta – Mochizuki

RECENSIONI

