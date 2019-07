anime – FULL METAL PANIC! THE SECOND RAID – di Yasuhiro Takemoto

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Full Metal Panic! The Second Raid – (フルメタル パニック!The Second Raid)

Titolo internazionale: Full Metal Panic! The Second Raid

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza, mecha, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da luglio a ottobre 2005

Tratto: sia l’anime che il manga prendono spunto da una serie di romanzi (light novel) di Shouji Gatou.

Director: Yasuhiro Takemoto

Series Composition: Shouji Gatou

Character design: Osamu Horiuchi

Music: Toshihiko Sahashi

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Full Metal Panic! The Second Raid

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Trasmissione in tv: Mtv

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: edito in Dvd dalla casa editrice Dynit; sia in dischi singoli sia in box con tutta la serie

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, su VVVVID.

Sigle:

opening

“Minami Kaze – South Wind” by Mikuni Shimokawa

ending

“Mouichido Kimi ni Aitai” by Mikuni Shimokawa

TRAMA

Nonostante abbia dato prova di coraggio dopo gli eventi della prima stagione, Sosuke Sagara viene sollevato dal suo incarico di proteggere Kaname Chidori, da un nuovo membro della Mithril, che lo reputa ancora troppo inesperto.

Il ragazzo così parte per la sede principale della sua organizzazione, senza salutare e dire nulla a Kaname. I due divisi, si rendono conto di quanto si mancano.

Kaname comincia a diventare paranoica, a vedere nemici ovunque, sentendosi sempre in pericolo. Sosuke entra decisamente in crisi, anche perchè scopre che nella Mithril ci sono dei traditori, al soldo di una nuova e pericolosa banda di terroristi…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore originale – Doppiatore italiano

Sousuke Sagara – Seki Tomokazu – Simone D’Andrea

Kaname Chidori – Satsuki Yukino – Perla Liberatori

Kurz Weber – Shin’ichirō Miki – Francesco Pezzulli

Teresa “Tessa” Testarossa – Yukana – Letizia Ciampa

Melissa Mao – Michiko Neya – Barbara De Bortoli

Com. Andrey Kalinin – Akio Ōtsuka – Leslie James La Penna

Com. Richard Mardukas – Tomomichi Nishimura – Stefano Mondini

Gauron – Masahiko Tanaka – Roberto Draghetti

Kyoko Tokiwa – Ikue Kimura – Federica De Bortoli

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Full Metal Panic! – 12 romanzi

– Full Metal Panic! Tanpenshuu – 9 romanzi

– Full Metal Panic Another – spinoff

Anime, Serie tv

1- Full Metal Panic!

2- Full Metal Panic! The Second Raid

3- Full Metal Panic! Invisible Victory

– Full Metal Panic? Fumoffu spinoff comico

Anime, Film d’animazione

– Full Metal Panic! Movie 1: Boy Meets Girl

– Full Metal Panic! Movie 2: One Night Stand

– Full Metal Panic! Movie 3: Into the Blue

Anime, Oav

– Full Metal Panic! The Second Raid OAV

Manga

– Full Metal Panic!

– Full Metal Panic Sigma

– Full Metal Panic Another – spinoff

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Full Metal Panic!” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.