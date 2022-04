anime – KOBAYASHI-SAN CHI NO MAID DRAGON OAV (Miss Kobayashi’s Dragon Maid OAV ) – di Yasuhiro Takemoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Barentain, soshite onsen! (Anmari kitai shinaide kudasai) – 「バレンタイン、そして温泉!(あんまり期待しないでください)」

Titolo internazionale: Miss Kobayashi’s Dragon Maid OVA – Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Valentines and Hot Springs! (Please Don’t Get Your Hopes Up)

Genere: oav – commedia, fantasy, shoujo-ai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di uscita in Giappone: 2017

Numero episodi: 1 (concluso)

Tratto: da un manga 4koma di Cool Kyoushinsha, e relativo alla serie tv “Kobayashi-san Chi no Maid Dragon“.

Director: Yasuhiro Takemoto

Series Composition: Yuka Yamada

Script: Masashi Nishikawa, Yasuhiro Takemoto, Yuka Yamada

Character design: Miku Kadowaki

Music: Masumi Itou

Studios: Kyoto Animation

In Italia: sottotitolato ufficialmente in italiano grazie a Crunchyroll, e contato come episodio 14 della prima serie dell’anime.

Titolo streaming: Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Sigle:

Opening

“Aozora no Rhapsody” di fhána

Ending

“Ishukan Communication” di Choro-gonzu

TRAMA

San Valentino è la festa dell’amore in cui si dona del cioccolato per dimostrare i propri sentimenti, e quale migliore occasione per Tohru di conquistare la signorina Kobayashi, con magari un cioccolato magico?

Cosa potrebbe andare storto?

In una puntata speciale fra cioccolata e una gita alle terme in compagnia di una cameriera drago…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mutsumi Tamura – Kobayashi

Yūki Kuwahara – Tohru

Daisuke Ono – Fafnir

Emiri Katō – Riko Saikawa

Kaori Ishihara – Shōta

Maria Naganawa – Kanna

Minami Takahashi – Rukoa

Yūichi Nakamura – Makoto Takiya

Yūki Takada – Eruma

Yuko Goto – Georgie Saikawa

OPERE RELATIVE

Manga

– Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Anime

– Kobayashi-san Chi no Maid Dragon – serie tv

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yasuhiro Takemoto presenti sul sito:

RECENSIONI