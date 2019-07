anime – GIVEN – di Hikaru Yamaguchi

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Given – (ギヴン)

Titolo internazionale: Given

Genere: serie tv – drammatico, musica, scolastico, sentimentale, shounen-ai, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Given” di Natsuki Kizu

Director: Hikaru Yamaguchi

Series Composition: Yuniko Ayana

Character design: Mina Ōsawa

Music: MICHIRU

Studios: Lerche

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Given

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Kizuato” by centimillimental

Ending

“Mirutsuke” by Given

Trailer



TRAMA

Ritsuka Uenoyama ha iniziato a suonare la chitarra alle elementari, e ora che è alle superiori fa parte di una band; ma si è anche reso conto che più diventava bravo a suonare, più cominciava a perdere interesse.

Un giorno conosce sulle scale della scuola uno strano ragazzo di nome Mafuyu che, nonostante non sappia suonare, porta sempre con sè una vecchia chitarra con le corde rotte. Irritato nel vedere uno strumento in quello stato, Uenoyama gli aggiusta la chitarra, e da quel momento Mafuyu inizia a seguirlo, chiedendo insistentemente di insegnargli la musica.

Inizialmente per Uenoyama è solo un fastidio, ma poi si rende conto che grazie a Mafuyu riesce di nuovo ad appassionarsi alla musica. Inoltre scopre che il ragazzo ha una bellissima voce, e alla loro band mancherebbe giusto un cantante, ma lui sembra spaventato dall’idea di esibirsi. Inoltre a scuola, girano delle voci su Mafuyu, pettegolezzi terribili ma anche molto tristi…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Shougo Yano – Mafuyu Sato

Yūma Uchida – Ritsuka Uenoyama

Fumiya Imai – Hiiragi Kashima

Hirosato Amano – Ryô Ueki

Kengo Takanashi – Shôgo Itaya

Masatomo Nakazawa – Haruki Nakayama

Shintarō Asanuma – Ugetsu Murata

Takuya Eguchi – Akihiko Kaji

Yu Shimamura – Yayoi Uenoyama

OPERE RELATIVE

Manga

– Given

RECENSIONI

