anime – FIRST SQUAD – di Yoshiharu Ashino

Titolo originale: First Squad: The Moment of Truth – (ファーストスクワッド)

Titolo internazionale: First Squad: The Moment of Truth

Genere: film d’animazione – guerra, azione, storico, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 ora e 13 minuti

Anno di uscita in Giappone: 2009

Paese: Giappone – Russia

Tratto: storia originale

Director: Yoshiharu Ashino

Script: Yoshiharu Ashino

Character design: Hirofumi Nakata

Studios: Studio 4°C

Titolo in Italia: First Squad

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in home video da Sony Pictures Entertainment

Sigle:

Opening

“Valor” by DJ Krush

Ending

“Blade Wind” by DJ Krush

TRAMA

1942. L’armata Rossa resisterà all’attacco tedesco? La giovane Nadya riuscirà a fornire l’aiuto necessario alla Russia? Per farlo dovrà varcare il “confine”…

Informazioni utili: Ispirata alla parte della secondo guerra mondiale che vede i tedeschi vs i russi. Il film ha vinto il premio del quotidiano Kommersant nella 31 edizione del Festival cinematografico internazionale di Mosca.

