anime – HELLO WORLD – di Tomohiko Ito

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Hello World – (ハロー・ワールド)

Titolo internazionale: Hello World

Genere: film d’animazione – fantascienza, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 37 min.

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2019

Tratto: storia originale

Director: Tomohiko Ito

Script: Mado Nozaki

Character design: Yukiko Horiguchi

Studios: Graphinica

Titolo in Italia: Hello World

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray da Koch Media/Anime Factory

Sigle:

Ending Theme

“Shin Sekai” (New World) by OKAMOTO’S

“Yesterday” by Official HiGE DANdism

Trailer



TRAMA

Kyoto, anno 2027: Ruri Ichigyō deve essere salvata, e pur di riuscirci Naomi Katagaki è riuscito a tornare indietro nel tempo, per avvisare il giovane sè stesso…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direzione del doppiaggio: Francesco Marcucci

Traduzione: Francesco Nicodemo

DOPPIATORI ITALIANI

Agnese Marteddu – Ruri Ichigyō

Gabriele Vender – Naomi Katagaki (26 anni)

Mirko Cannella – Naomi Katagaki (16 anni)

Chiara Oliviero – Yiyi Xu

Giulia Tarquini – Misuzu Kadenokoji

Lucrezia Marricchi – Corvo

Luigi Scribani – Tsunehisa Senko

OPERE RELATIVE

Anime

– Another World – 3 oav

Manga

– Hello World (uscito dopo il film)

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tomohiko Ito presenti sul sito:

RECENSIONI