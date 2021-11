anime – HUMAN LOST: LO SQUALIFICATO – di Fuminori Kizaki

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Human Lost: Ningen Shikkaku – (HUMAN LOST 人間失格)

Titolo internazionale: Human Lost – No Longer Human

Genere: film d’animazione – azione, fantascienza, cyberpunk

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 ora 49 minuti

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2019

Tratto: adattamento in chiave fantascientifica e cyberpunk del romanzo classico Ningen Shikkaku (Lo Squalificato) di Osamu Dazai.

Director: Fuminori Kizaki

Chief Director: Katsuyuki Motohiro

Script: Tow Ubukata

Character design: Yūsuke Kozaki

Music: Yūgo Kanno

Studios: Polygon Pictures

Titolo in Italia: Human Lost: Lo Squalificato

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Netflix (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Anime Factory

Trailer originale



TRAMA

Tokyo, 2036 (Anno Showa 111). Gli umani hanno all’interno delle nanomacchine che curano e mantengono il corpo, e grazie ad esse non esistono più ferite o malattie, e la gente arriva a vivere anche fino a 120 anni. Ma questo ha portato un grande inquinamento e una crisi della società, chiamata “Human Lost”.

Yozo Oba è un ragazzo ricco annoiato dalla vita, che si fa coinvolgere in una situazione pericolosa…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamoru Miyano – Yozo Oba

Haruka Chisuga – Tsuneko

Jun Fukuyama – Takeichi

Kana Hanazawa – Yoshiko Hiiragi

Kenichirō Matsuda – Shibuta

Miyuki Sawashiro – Madam

Rikiya Koyama – Atsugi

Shigeru Chiba – Shige

Takahiro Sakurai – Masao Horiki

