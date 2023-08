anime – ACTION HEROINE CHEER FRUITS – di Keizo Kusakawa

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Action Heroine Cheer Fruits – (アクションヒロイン チアフルーツ)

Titolo internazionale: Action Heroine Cheer Fruits

Genere: serie tv – commedia, slice of life

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Rete tv giapponese: TBS

Trasmissione: venerdì alle 02:28 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Keizo Kusakawa

Series Composition: Naruhisa Arakawa

Script: Keiichirō Ōchi (eps 4, 9) Naruhisa Arakawa (eps 1-3, 7, 12) Soutarou Hayashi (eps 5, 8, 11) Tsuyoshi Tamai (eps 6, 10)

Character design: Naomi Ide

Music: Hiromi Mizutani

Studios: Diomedea

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Jonetsu Fruits” by Tokimeki Kanshasai

Ending Theme:

“Hi no Ataru Basho” by Tokimeki Kanshasai

TRAMA

In tutto il Giappone stanno avendo successo le eroine sentai, che si esibiscono dal vivo sul palco (in pratica sono attrici che interpretano spettacoli d’azione facendo le supereroine). Tutte le prefetture hanno una propria compagnia teatrale apposita… tranne Hinano.

Ma la liceale Misaki Shirogane – su sollecitazione della zia, governatore della prefettura – assieme ad altre ragazze locali, decidono di produrre eventi d’azione dal vivo anche nel loro paese.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

M.A.O – Misaki Shirogane

Erii Yamazaki – Mikan Kise

Haruka Ishida – Genki Aoyama

Haruka Shiraishi – Kanon Shimura

Miku Itō – An Akagi

Moe Toyota – Hatsuri Momoi

Rie Murakawa – Roko Kuroki

Yūki Hirose – Mana Midorikawa

Marin Mizutani – Yuzuka Kise

Sarah Emi Bridcutt – Kazumi Kinjo

OPERE RELATIVE

Manga

– Action Heroine Cheer Fruits (uscito dopo l’anime)

