anime – TSURUNE – di Takuya Yamamura

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudou-bu – (ツルネ ―風舞高校弓道部―)

Titolo internazionale: Tsurune: Kazemai High School Kyudo Club

Genere: serie tv – scolastico, sportivo (tiro con l’arco), slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 22 ottobre 2018 al 21 gennaio 2019

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: lunedì alle 00:10 (JST)

Tratto: Light novel

Director: Takuya Yamamura

Series Composition: Michiko Yokote

Character design: Miku Kadowaki

Music: Harumi Fuuki

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Tsurune

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening Theme:

“Naru” by Luck Life

Ending Theme:

“Orange-iro” by ChouCho

Trailer



TRAMA

Alle medie Minato era un prodigio nel kyudo (tiro con l’arco giapponese), ma ora che è al liceo non vuole più averci nulla a che fare, e anche l’amico Seiya è d’accordo con lui di non far parte di nessun club sportivo.

Le cose cambiano quando vengono avvicinati da Ryohei, un loro ex compagno delle elementari, che cercherà di convincerli ad iscriversi alla squadra di kyudo della scuola. Ma, il motivo che ha portato Minato a rinunciare allo sport, è molto serio…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Yūto Uemura – Minato Narumiya

Aoi Ichikawa – Seiya Takehaya

Kaito Ishikawa – Kaito Onogi

Ryōta Suzuki – Ryōhei Yamanouchi

Shōgo Yano – Nanao Kisaragi

OPERE RELATIVE

Ligh Novel

– Tsurune

Anime

– Tsurune: Il tiro che unisce – serie tv, sequel

– Tsurune: Hajimari no Issha – film d’animazione

RECENSIONI