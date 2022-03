manga – SAINT SEIYA: NEXT DIMENSION – di Masami Kurumada

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Saint Seiya: Next Dimension – Meio Shinwa – (聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話)

Titolo internazionale: Saint Seiya Next Dimension: Myth of Hades – The Knights of The Zodiac: Next Dimension, The Myth of Hades

Autore: Masami Kurumada

Genere: avventura, azione, fantasy, mito

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shonen

Rivista: il manga è pubblicato in capitoli in bianco e nero sulla rivista Shonen Champion, per poi essere trasposto interamente a colori nell’edizione singola a volumetto

Volumi: 13 (in corso)

Titolo in Italia: Saint Seiya: Next Dimension – La leggenda del Re degli Inferi

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione interamente a colori, con sovracopertina, a 6,00 € – disponibile anche la variant Black Edition

Traduzione: Asuka Ozumi

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

Sequel diretto di “I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya“.

ATTENZIONE; SPOILER SUL FINALE DELLA PRECEDENTE OPERA!

Dopo gli avvenimenti della guerra contro Hades, Seiya di Pegasus è in coma e in pericolo di vita. Per salvarlo Saori (Atena) prende una decisione drastica: attraversare il tempo e lo spazio ritornando alla precedente guerra.

Intanto, nel passato, due grandi amici di nome Alone e Tenma si ritroveranno a combattere su fronti diversi, in una lotta fratricida.

