manga – IL DURO LAVORO DI MUSUBU (Asoko de Hataraku Musubu-san) – di Taishi Mori

SCHEDA

Titolo originale: Asoko de Hataraku Musubu-san – (あそこではたらくムスブさん)

Titolo internazionale: Musubu, the Girl Working There

Autore: Taishi Mori

Genere: commedia, ecchi, sentimentale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Gessan

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Il duro lavoro di Musubu

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Goro Sagami lavora nel reparto di ricerca di una industria dedicata alla gomma, e si innamora a prima vista della collega Musumu, che lavora nella divisione dedicata ai… preservativi!

Quando riesce ad entrare nel suo stesso reparto è felicissimo, ma la situazione è molto imbarazzante, ed avvicinarsi alla ragazza durante il lavoro non è facile… quando qualsiasi cosa dici sembra avere un doppio senso!

