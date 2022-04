manga – POLLON (Olympus no Pollon) – di Hideo Azuma

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Olympus no Pollon – (オリンポスのポロン)

Titolo internazionale: Pollon of Olympus – Little Pollon

Autore: Hideo Azuma

Genere: comico, mito, storico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1977

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Pollon

1 edizione

Anno di pubblicazione: 2001

Casa Editrice italiana: Lexy

Volumi: 3 (concluso)

2 edizione

Anno di pubblicazione: 2010

Casa Editrice italiana: Magic Press

Volumi: 2 (concluso)

3 edizione

Anno di pubblicazione: 2017

Casa Editrice italiana: Magic Press

edizione deluxe, grande, a 16,00

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il manga è formato da episodi autoconclusivi, comici, ambientati nell’antica Grecia ma con gli dei antichi rivisti in chiave più demenziale.

La protagonista è Pollon, una pestifera bambina figlia del dio Apollo, che per diventare una vera dea ne combinerà di tutti i colori. Accompagnata dall’amico Eros, il dio dell’amore.

