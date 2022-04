manga – IL DIARIO DELLA MIA SCOMPARSA (Shissou Nikki) – di Hideo Azuma

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shissou Nikki – (オリンポスのポロン)

Titolo internazionale: Disappearance Diary

Autore: Hideo Azuma

Genere: drammatico, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: East Press (uscito direttamente in volume)

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Il diario della mia scomparsa

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: JPop

edizione grande, a 12,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Autobiografia di Hideo Azuma, fumettista autore di “Pollon” e “Nanako Sos” (oltre ad altri manga), nella quale racconta il periodo più buio della sua vita. Il volume è diviso in tre atti: “Camminando di notte”, “Camminando in città” e “Reparto alcolisti”.

Nonostante la fama, nel 1989 Azuma ha un crollo: per le troppe pressioni nel lavoro e per le aspettative; trovando rifugio nell’alcool. Infine improvvisamente scappa dalla famiglia e dalle responsabilità, diventando un senzatetto, senza dire niente a nessuno.

La sua scomparsa diventa una lotta quotidiana per trovare cibo e un posto dove dormire, in bilico tra libertà e depressione.

Il volume si chiude con una intervista inedita ed esclusiva per i lettori italiani.

