manga – 1F: DIARIO DI FUKUSHIMA (Ichi Efu) – di Kazuto Tatsuta

SCHEDA

Titolo originale: 1F: Fukushima Daiichi Genshiryoku Hatsudensho Annaiki – Ichi Efu – (いちえふ – 福島第一原子力発電所案内記)

Titolo internazionale: Ichi-F: A Worker’s Graphic Memoir of the Fukushima Nuclear Power Plant

Autore: Kazuto Tatsuta

Genere: drammatico, slice of life, autobiografia

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: 1F: Diario di Fukushima

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione € 7,00

Traduzione:

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

“Scusate ma userò uno pseudonimo. Mi chiamo Kazuto Tatsuta e lavoro alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi della ditta Tecno…”

Il fumetto è lungo racconto autobiografico della esperienza lavorativa dell’autore. Con minuziose descrizioni della vita quotidiana nella centrale nucleare, un anno dopo lo tsunami che aveva colpito il posto.

RECENSIONI