manga – IKOKU NIKKI: JOURNAL WITH WITCH – di Tomoko Yamashita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Ikoku Nikki – (違国日記)

Titolo internazionale: Different Country Diary – Journal with Witch

Autrice: Tomoko Yamashita

Genere: slice of life, psicologico

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shodensha

Rivista: Feel Young

Volumi: (concluso)

Titolo in Italia: Ikoku Nikki – Journal with Witch

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: FlashBook

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Traduzione: Enrica Sbaffoni

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Asa si ritrova orfana a soli 15 anni, a causa di un incidente stradale. Poco prima del funerale incontra sua zia Makio, sorella minore della madre, che aveva da anni tagliato i rapporti con la famiglia. La donna vive da sola ed è molto impegnata nel suo lavoro da scrittrice ma, nonostante l’odio che provava per la sorella, è disposta ad accogliere Asa a casa sua.

Inizia così la convivenza tra le due, fatta di silenzi e incomprensioni, ma anche di impegno da entrambe le parti per venirsi incontro. Makio inoltre invita Asa a tenere un diario, dove scrivere e disegnare i suoi pensieri e sensazioni.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI