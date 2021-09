manga – IL BUIO OLTRE LA FINESTRA TRIANGOLARE (Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru) – di Tomoko Yamashita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – (さんかく窓の外側は夜)

Titolo internazionale: The Night Beyond the Tricornered Window

Autrice: Tomoko Yamashita

Genere: horror, mistero, soprannaturale

Target: shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2013 – 2020

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Il Buio oltre la Finestra Triangolare

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Magic Press

edizione

Traduzione:

Volumi: annunciato

TRAMA

Kosuke Mikado è il commesso di una libreria che ha anche la capacità di vedere i fantasmi. Quando toglie gli occhiali, le persone che vede sfocate sono reali, mentre quelle ben chiare sono spiriti.

Un giorno arriva nel negozio il giovane esorcista Rihito Hiyakawa, che scopre di riuscire a vedere i fantasmi proprio attraverso Mikado, e cerca così di reclutarlo come suo partner. Ma il libraio è terrorizzato dai fantasmi, e farebbe davvero meno di dargli la caccia…

OPERE RELATIVE

Anime

– Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – serie tv

Live Action

– Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru – film

