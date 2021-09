manga – QUEEN’S QUALITY – di Kyousuke Motomi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Queen’s Quality – (クイーンズ・クオリティ)

Titolo internazionale: Queen’s Quality – QQ Sweeper: Season Two

Autrice: Kyousuke Motomi

Genere: scolastico, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Betsucomi

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Queen’s Quality

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica a 4,50 €

Traduzione: Rie Zushi

Volumi: 13 (in corso)

TRAMA

Sequel di “QQ Sweeper“. Trama qua sotto priva di spoiler.

Fumi Nishioka continua a fare da assistente a Kyutaro Horikita, uno “sweeper” specializzato nella pulizia dell’animo delle persone. Ma Fumi sempre più si sta chiedendo chi è, dato che quando è sotto stress capita che le si risvegli un potere che non capisce… Chi è “Queen”?

