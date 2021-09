manga – ZERO: IL MAESTRO DEI PROFUMI (0 no Soukoushi) – di Kaori Yuki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 0 no Soukoushi – (0の奏香師)

Titolo internazionale: Parfum Extrait 0 – Perfume Master

Autrice: Kaori Yuki

Genere: drammatico, horror, mistero

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004 – 2006

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Bessatsu Hana to Yume

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Zero – Il Maestro dei Profumi

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica, a 5,50 €

Traduzione: Simona Stanzani

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Kanade Saikawa ha un olfatto eccezionale, che gli consente di rilevare anche le assenze più deboli nell’aria intorno a lui, infatti lavora come creatore di profumi. Insieme alla cugina francese Anais, usa questa abilità anche per risolvere casi misteriosi ed oscuri.

