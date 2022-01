manga – MYSTERY TO IU NAKARE (Do not say mystery) – di Yumi Tamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Mystery to iu nakare – (Mystery to Iunakare – ミステリと言う勿れ)

Titolo internazionale: Do Not Say “Mystery” – Don’t Call It Mystery

Autrice: Yumi Tamura

Genere: drammatico, mistero, giallo

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Flowers

Volumi: 10 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Kunou Totonou è uno strano studente universitario. Molto intelligente, ma anche freddo e calcolatore, è un appassionato di misteri e di investigazione. Nel suo college i gialli da risolvere non mancano, a partire dall’omicidio di un compagno…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Live action

– Mystery to iu nakare – drama

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yumi Tamura presenti sul sito:

7 Seeds manga

Basara manga

