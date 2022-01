manga – 2-GATSU NO SHOUSHA: Zettai Goukaku no Kyoushitsu – di Shiho Takase

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: 2-gatsu no Shousha: Zettai Goukaku no Kyoushitsu – (Nigatsu no Shousha: Zettai Goukaku no Kyoushitsu – 二月の勝者 ―絶対合格の教室―)

Titolo internazionale:

Autore: Shiho Takase

Genere: slice of life, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 14 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Kurodo Kuroki era un famoso preparatore per gli esami di amissione, un insegnante capace e prestigioso. Eppure adesso è il direttore in un doposcuola di basso livello, con allievi scarsi e poco motivati. Eppure lui ha intenzione di mettercela tutta, e far passare gli esami a tutti i ragazzini.

Il manga racconta anche le storie di vari insegnanti e allievi del doposcuola.

