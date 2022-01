manga – KIETA HATSUKOI (My Love Mix-Up!) – di Wataru Hinekure, Aruko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kieta Hatsukoi – (消えた初恋)

Titolo internazionale: My Love Mix-Up!

Autrici: Wataru Hinekure (storia) e Aruko (disegni)

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Bessatsu Margaret

Volumi: 7 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

Aoki è un liceale giapponese innamorato della sua vicina di banco, Hashimoto. Una mattina dimentica la sua gomma da cancellare, e la ragazza gentilmente gli presta la sua. Ma Aoki legge sull’oggetto il nome di Ida accompagnato da un cuore. Che Hashimoto abbia una cotta per lui?

Peccato che la gomma cada per terra e venga raccolta proprio da Ida che, leggendo il suo nome, pensa che Aoki si sia dischiarato. Cominciano così una serie di fraintendimenti tra i tre! Ma chi piacerà ad Ida?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Aruko presente sul sito:

RECENSIONI