manga – STAR WARS: LE LEGGENDE DI LUKE SKYWALKER: IL MANGA

Scheda a cura di Beppe Black Red.

SCHEDA

Titolo originale: Star Wars: The Legends of Luke Skywalker: The Manga

Autori: Storie originali di Ken Liu adattati da Akira Fukaya, Haruichi, Akira Himekawa, Takashi Kisaki, Subaru

Genere: azione, horror, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 (dopo essere stato pubblicato prima negli Stati Uniti)

Casa Editrice giapponese: Viz Media

Volumi: 1 (concluso)

Tratto: storia originale, ma il manga si ispira alla famosa saga cinematografica di Star Wars

Titolo in Italia: Star Wars – Le Leggende di Luke Skywalker il Manga

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione a 4,90 €

Traduzione:

TRAMA

Luke Skywalker: un nome che nella Galassia rappresenta diversa cose: un ribelle, un Eroe, un Jedi, ma soprattutto una Leggenda, che ha fatto imprese uniche in tutto il cosmo; dal guidare una rivolta di Robot al camminare nel cielo, passando dall’incontro con il temibile Jabbah the Hutt…

Un Volume unico per scoprire alcune imprese di uno dei simboli di Guerre Stellari e della fantascienza!

RECENSIONI