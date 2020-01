manga – THE FIVE STAR STORIES (Five Star Monogatari) – di Mamoru Nagano

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Five Star Monogatari – The Five Star Stories – (ファイブスター物語)

Titolo internazionale: The Five Star Stories – FSS

Autore: Mamoru Nagano

Genere: azione, avventura, fantascienza, mecha, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1986 – in corso?

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Newtype

Volumi: 15 – (in corso?)

pubblicazione molto lenta e discontinua. Ogni volume però è quasi una storia a sé (anche se ambientata nello stesso universo)

Titolo in Italia: The Five Star Stories

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – in corso

Casa Editrice italiana: Flashbook

edizione con sovracopertina, grande, a 7,50 euro

Volumi: 14 – (in corso)

TRAMA

Il fumetto è ambientato nel mondo stellare Joker, che è formato da quattro diversi sistemi planetari: Easterr, Westerr, Southernd, Nourth; e poi c’è anche una sorta di “falso” sistema che orbita attorno a una cometa, Stant (le cinque “stelle” del titolo).

Su questi diversi pianeti vorrebbe regnare l’imperatore Amaterasu, che porta avanti la guerra con i Mortar Headd, degli enormi robot mecha che sono manovrati da piloti umani detti “cavalieri”, e delle donne artificiali chiamate “fatime”.

I capitoli nei volumi sono ambientati in epoche diverse (e non in ordine cronologico), con vari avvenimenti che riguardano battaglie e vita quotidiana, dando il via (nel bene e nel male) ad una storia dalla trama enorme e ramificata.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Five Star Monogatari – film d’animazione

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.