manga – FORBIDDEN LOVE (Kindan no koi de ikou) – di Tomu Ohmi

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kindan no koi de ikou – ( 禁断の恋でいこう)

Titolo internazionale: Forbidden Fruit – Let’s Go with Forbidden Love

Autrice: Tomu Ohmi

Genere: smut, sentimentale, soprannaturale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Petit Comic

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Forbidden Love

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Gp Manga

edizione economica a 4,30 €

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Yato e Hisako sembrano una normale coppia di fidanzati che vive assieme, ma lui nasconde un segreto. Pur avendo un aspetto giovane, in realtà Yato ha trecento anni, è praticamente immortale, e si trasforma in lupo a seconda delle fasi lunari!

Hisako è invece un’umana normale, ma ha accettato la caratteristica soprannaturale del compagno, anche se ha tanti dubbi sul futuro della loro relazione (basata più che altro dal sesso).

Oltre ai problemi interni, la loro unione dovrà vedersela anche con nemici esterni; tra cui un cacciatore e agguerriti rivali in amore.

P.S. in Italia non sono stati pubblicati i due volumi unici prequel, che raccontavano l’incontro dei due protagonisti, infatti questa storia inizia che stanno già assieme.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kindan no Koi wo Shiyou – prequel

– Zoku Kindan no Koi wo Shiyou – prequel

Altre opere di Tomu Ohmi presenti sul sito:

Midnight Secretary manga

RECENSIONI

