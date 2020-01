manga – BALLAD X OPERA – di Akaza Samamiya

A cura di Sophitia

Titolo originale: Ballad x Opera – (バラッド×オペラ)

Titolo internazionale: Ballad x Opera

Autrice: Akaza Samamiya

Genere: mistero, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Ballad x Opera

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2018 –

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

La storia inizia inaspettatamente con la morte del protagonista Haruto, causata per sbaglio da un angelo e un demone, arrivati sulla Terra per un’importante missione.

Misteriosamente però il ragazzo non riesce a staccarsi dal mondo e andare nell’aldilà, e diventa così uno spirito errante. L’angelo allora gli propone di diventare uno shinigami, ovvero un “dio della morte” e di lavorare con loro.

Haruto, che prima era una persona sola e che sentiva di non avere nessuno scopo, accetta: e inizia per lui un avvenire del tutto nuovo, in cui però dovrà abbandonare la sua umanità.

