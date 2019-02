A cura di Han

Titolo originale: Oguna – Opera Susanoh Sword of the Devil – (オグナ―takeru~SUSANOH魔性の剣より外伝)

Titolo internazionale: Oguna – Opera Susanoh Sword of the Devil

Autori: storia di Kazuki Nakashima, disegni di Kemuri Karakara

Genere: shounen – azione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Oguna – Opera Susanoh Sword of the Devil

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Gp Manga

Traduzione: Rieko Fukuda

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

“Oguna” è il prequel di “Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil” (in Italia pubblicato però prima), e narra unicamente le gesta di Oguna prima della serie regolare.

La storia racconta perchè il principe Oguna decidette di andare contro la volontà e la brama di potere del padre; incontrando poi sul suo cammino alcune persone che saranno fondamentali per lo sviluppo della sua personalità e della sua scelta di vita.

OPERE RELATIVE

Manga

– Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil (Sequel)

