SCHEDA

Titolo originale: Kidou Keisatsu Patlabor – (機動警察パトレイバー)

Titolo internazionale: Mobile Police Patlabor

Autore: Masami Yuuki

Genere: shounen – azione, fantascienza, mecha, poliziesco

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1988 – 1994

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Tratto: storia originale, ma che fa parte di un grosso progetto multimediale

Volumi: 22 (concluso)

Titolo in Italia: Patlabor

Anno di pubblicazione in Italia: 1999 – 2003

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Keiko Ichiguchi

Volumi: 22 (concluso)

TRAMA

“Patlabor” nasce come un progetto multimediale, creato dal collettivo Headgear, nato nel 1988 dall’idea di fare un nuovo universo mecha. Il progetto comprende questa serie manga, due serie OAV, una serie televisiva anime, tre lungometraggi animati, e diversi videogiochi e modellini. Nel 2014 ha preso il via anche una serie di lungometraggi cinematografici dal vivo.

Ambientato in un fine Novecento/ inizio Duemila futuristico, la storia si svolge in una Tokyo piena di criminali che utilizzano a sproposito le nuove tecnologie, così la polizia ha ideato una divisione che utilizza dei robot semoventi armati, chiamati “Labor”. Noa Izumi è una nuova recluta della squadra Secondo Plotone della Seconda Sezione Veicoli Speciali, piena di energia e di voglia di combattere il crimine.

La polizia sta ideando un nuovo tipo di Labor: i Patlabor, robot di nuova generazione, più efficaci ma anche pericolosi. Noa si ritroverà proprio a guidare uno di questi nuovi mecha, e così iniziano le sue avventure nella divisione dei piloti.

OPERE RELATIVE

Anime

– Patlabor – serie tv

– Patlabor OAV – oav

– Patlabor: The Movie – film animazione

– Patlabor 2: The Movie – film animazione

– WXIII: Patlabor the Movie 3 – film animazione

– The Next Generation: Patlabor – film animazione

Live action

– The Next Generation – Patlabor – serie di film

