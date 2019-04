A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Atom The Beginning – (アトム ザ・ビギニング)

Titolo internazionale: Atom The Beginning

Autori: Scrittori: Masami Yuki, Macoto Tezka – Disegnatore: Tetsuro Kasahara

Genere: seinen – azione, fantascienza, mecha

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan Creative

Rivista: Heros

Tratto: il fumetto si ispira ad “Astroboy” (“Tetsuwan Atom”) di Osamu Tezuka, di cui è un prequel

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Atom The Beginning

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovraccoperta e prime pagine a colori, a 6,90 euro

Traduzione: Marco Franca

Volumi: 7 (in corso)

TRAMA

In un futuro prossimo, il Giappone è stato colpito da una grave catastrofe, dalla provenienza misteriosa. Cinque anni dopo, il paese è stato ricostruito, anche grazie a robot sempre più tecnologici.

A Mecha City, nell’Università Nerima, ci sono vari laboratori di meccanica, in cui vengono studiati robot sempre più sofisticati, e in grado di sostituire gli uomini nei lavori pesanti.

Il laboratorio numero 7 è occupato da soli due giovani: Hiroshi Ochanomizu e Umatarō Tenma [personaggi importanti di “Astroboy”]. I due sono considerati stravaganti, non solo per il loro carattere, ma anche perchè convinti di poter costruire un robot “consapevole”, in grado di provare sentimenti e di decidere da solo come comportarsi.

Dai loro studi nasce A106, chiamato semplicemente “SIX”, un automa color oro, capace di adattarsi alla realtà che ha attorno, e anche capace di combattere. Pochi però in università credono che sia davvero consapevole delle sue azioni, così i due scienziati decidono di usarlo in una competizione di robot gladiatori.

Ma c’è chi è molto interessato alle capacità di SIX, ma non per scopi legali…. Ma davvero il robot è capace di provare le stesse emozioni di un umano?

OPERE RELATIVE

Manga

– Astroboy

– Astro Boy (Akira Himekawa)

Anime

– Astroboy (1963) – serie tv

– Astroboy (1980) – serie tv

– Astroboy (2003) – serie tv

– Astroboy (film americano) – film d’animazione

– Atom The Beginning – serie tv

Live action

– Astro Boy (1959) – telefilm (drama)

RECENSIONI

