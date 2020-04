manga – ASTRO BOY (Tetsuwan Atom) – di Osamu Tezuka

A cura di M.

Titolo originale: Tetsuwan Atom – (鉄腕アトム)

Traduzione letterale: Atom dal braccio di ferro

Titolo internazionale: Astroboy – Mighty Atom

Autore: Osamu Tezuka

Genere: avventura, fantascienza, mecha

Target: shounen

Rating: consigliato a tutti

Edizioni giapponesi pubblicato per la prima volta nel 1952 sulla rivista “Shonen” della Koubunsha, poi raccolto nel 1967 in 32 volumi (concluso)

Da allora il fumetto, anche per via della grande popolarità, ha avuto diverse edizioni e formati; tra cui anche una selezione di storie (complice anche il fatto che il manga presenta molti capitoli autoconclusivi)

Titolo in Italia: Astro Boy: Tetsuwan Atom

Edizioni italiane:

– pubblicato per la prima volta dalla Comic Art nel 1997, in 2 volumi (concluso) con una selezione di storie

– nuova edizione della Planet Manga nel 2010, in 5 volumi in edizione deluxe (concluso) con sempre una selezione di storie, a 9,90 €. Questa versione viene tutta ristampata nel 2019, ma al prezzo di 12,90 €. Disponibile anche in cofanetto.

TRAMA

Nel futuro, gli umani e i robot coesistono insieme, ma non sempre in modo pacifico. Lo scienziato Dr. Tenma piange la morte di suo figlio Tobio e, per riempire quel vuoto, crea Atom (Astro), un robot creato a somiglianza del bambino scomparso. Ma Tenma si rende presto conto che Atom non è Tobio e che il dolore non cesserà; così arriva a rifiutarlo, e poi a cederlo ad un circo.

Qua Astro viene maltrattato e costretto a combattere, ma viene notato dal Dr. Ochanomizu, che capisce che lui non è un robot come gli altri. Infatti Astro possiede grandi poteri e ha un’incredibile forza, ma è dotato di intelligenza e riesce a provare anche dei sentimenti umani; perciò il dottore decide che lo aiuterà a far convivere pacificamente uomini e robot.

CURIOSITA’

– Astroboy è famosissimo in Giappone; e manga/anime sono considerati i primi prodotti che hanno utilizzato l’estetica che ancora oggi caratterizza le opere giapponesi

– Per creare il protagonista, l’autore si è ispirato a Pinocchio (creato dall’italiano Collodi… ma lo sapevate già vero?), con la storia di una bambino che vorrebbe diventare umano.

– Il design è invece ispirato a Topolino della Disney

– Ad inizio manga viene detto che siamo nel 2003.

OPERE RELATIVE

Manga

– Astro Boy (Akira Himekawa) – spinoff

– La grande avventura di Astro Boy – spinoff

– Atom: the beginning – prequel

Anime

– Astro Boy (1963) – serie tv

– Astro Boy (1980) – serie tv

– Astro Boy (2003) – serie tv

– Atom The Beginning – serie tv

– Astro Boy (1962) – film d’animazione

– Astroboy (film americano) – film in computer grafica, creato negli Usa

Live action

– Astro Boy (1959) – telefilm

Altre opere di Osamu Tezuka presenti sul sito:

