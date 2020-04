manga – AGENTE 008 (Kimi wa 008) – di Syun Matsuena

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Kimi wa 008 – (君は008)

Titolo internazionale: You Are 008 – You Are Double-O Eight

Autore: Syun Matsuena

Genere: azione, combattimento, ecchi, sentimentale, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: Agente 008

Pubblicazione in Italia: annunciato dalla Planet Manga. In uscita per luglio 2020

TRAMA

Allo studente Akashi Eito arriva una lettera di ammissione da parte di un liceo privato, a cui però lui non ricordava di aver fatto domanda. Decide comunque di andarci, ma giunto sul posto scopre che si tratta di un istituto che forma agenti segreti!

Inizialmente vorrebbe andarsene, ma quando scopre che anche il padre segretamente era un agente, decide di rimanere. Peccato che Eito ha poca forza fisica, e l’addestramento è davvero duro… Invece una sua bellissima compagna di classe, per cui si prende subito una cotta, è molto allenata ed esperta nel combattimento.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Syun Matsuena presenti sul sito:

Kenichi manga

RECENSIONI