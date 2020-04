manga – KITTY LA STELLA DEL CIRCO (Tim Tim Circus) – di Yumiko Igarashi, Kyouko Mizuki

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Tim Tim Circus – (ティム・ティム・サーカス)

Titolo internazionale: Tim Tim Circus

Autrici: Yumiko Igarashi e Kyouko Mizuki

Genere: drammatico, sentimentale, circo

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1981

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Kitty la stella del circo

Pubblicazione in Italia: il manga è stato pubblicato negli anni ’80 dal giornale “Il giornalino di Candy Candy” della Fabbri, al ritmo di poche pagine per volta, ricolorate per l’occasione in Italia, e ribaltate rispetto all’originale giapponese. Nonostante alcune pagine tagliate e il cambio di nomi, il fumetto su pubblicato fino al finale.

La versione integrale è inedita in Italia.

TRAMA

Kitty (Tim Tim in originale) è figlia del direttore di un circo, e sogna di diventare una brava trapezista come la madre. La loro è una grande famiglia che include inservienti, atleti, artisti, domatori ed animali. Kitty in particolare va daccordo con Martin, un ragazzo muto bravissimo a suonare, e Paco, un trapezista che le insegna di nascosto alcuni trucchi.

Ma una notte alcuni ignoti danno fuoco al circo distruggendo tutto: rimasto senza nulla, il padre di Kitty manda la ragazzina dalla nonna in campagna in Oklahoma, mentre lui e gli altri artisti cercano di ricominciare da capo. Tutti tranne Paco, che va via, senza dire niente a nessuno.

Ma presto Kitty decide di andarsene dalla fattoria e, accompagnata da Martin, scappa…

