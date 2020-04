manga – CHAINSAW MAN – di Tatsuki Fujimoto

A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Chainsaw Man – (チェンソーマン)

Titolo internazionale: Chainsaw Man

Autore: Tatsuki Fujimoto

Genere: azione, horror, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo e non facilmente impressionabile presenza di violenza/splatter

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 6 (in corso)

Titolo in Italia: Chainsaw Man

Casa Editrice italiana: annunciato dalla casa editrice Planet Manga

TRAMA

Denji è un ragazzo perennemente in cerca di soldi, ha addirittura venduto alcune parti del suo corpo per pagare i debiti lasciati dal padre. Gira sempre armato di motosega, ed è accompagnato da uno strano cane. Per guadagnare di più, finisce a lavorare per un gruppo criminale, che lo manda ad uccidere dei demoni.

Proprio per via di un incarico, una notte finisce in un brutto guaio, che cambia la sua vita per sempre. Infatti si fonde con il suo cane, che è un demone, e diviene un essere metà umano e metà bestiale, sempre però armato di letali motoseghe.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI