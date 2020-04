manga – DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA – di Noboru Rokuda

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Dash Kappei – (ダッシュかっぺい)

Titolo internazionale: Dashing Kappei

Autore: Noboru Rokuda

Genere: comico, sportivo

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1979

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: Dash Kappei – Gigi la trottola

Edizioni in Italia:

– Edito per la prima volta nel 2000 dalla casa editrice Star Comics, in 25 volumi (concluso) più piccoli dell’originale giapponese

– Sempre la Star Comics nel 2019 lo ristampa in formato speciale; edizione grande e con sovracopertina, a 8,00 €; edizione in corso di pubblicazione

Traduzione: F. Marca

TRAMA

Kappei Sakamoto è ragazzino di prima superiore molto basso e ribelle, che ama alzare le gonne tutte le ragazze della scuola, per poi scappare via veloce prima che venga acciuffato.

Entrato nel club di pallacanestro della sua scuola, si innamora di Anna, la manager della squadra… Ma deve vedersela con rivali agguerriti e più alti di lui, duri allenamenti e gare, e il cane di Akane che si chiama Seiichiro, che è gelosissimo della padrona!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Gigi la trottola – serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Dash Kappei – Gigi la trottola” presente sul sito:

Altre opere di Noboru Rokuda presenti sul sito:

F Motori in pista manga

RECENSIONI