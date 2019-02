A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Debiruzu Rain (デビルズライン)

Titolo internazionale: Devils’ Line

Autrice: Ryou Hanada

Genere: seinen – dark fantasy, fantastico, vampiri

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: Marzo 2013 – Dicembre 2018

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Monthly Morning Two

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Devils’ Line

Anno di pubblicazione in Italia: Febbraio 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 12 (in corso)

TRAMA

La protagonista femminile del manga è Tsukasa Taira, una studentessa universitaria, che una sera sta tornando a casa dopo una giornata di studio con un suo compagno di università; all’improvviso spunta un ragazzo, di nome Yuuki Anzai, che con rabbia si scaraventa addosso al compagno di università di Tsukasa, e lo accusa di essere un vampiro che sta uccidendo molte persone; quindi riesce a salvare Tsukasa poco prima che venisse morsa.

Anzai accompagna a casa Tsukasa, scossa dalla situazione, lo ringrazia, ma poco prima di andarsene Anzai nota che la ragazza sta perdendo sangue dal labbro, e quindi si butta addosso a lei e la bacia. Tsukasa capisce che Anzai è anch’esso un vampiro, tuttavia non ha paura di lui.

Da questo momento inizia la storia di DevilsLine, una storia d’amore e odio verso gli altri e verso sé stessi, un manga avvincente disegnato con degli splendidi disegni di Ryo Hanada.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Devils’ Line – anime basato sul manga formata da 12 episodi, e pubblicata da Aprile a Giugno 2018.

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.