manga – TAKERU – OPERA SUSANOH SWORD OF THE DEVIL – di Kazuki Nakashima, Kemuri Karakara

SCHEDA

Titolo originale: Takeru – Susanoh ~ Mashou no Ken yori – (TAKERU~SUSANOH~魔性の剣より~)

Titolo internazionale: Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil

Autori: storia di Kazuki Nakashima, disegni di Kemuri Karakara

Genere: azione, avventura, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Mag Garden

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Takeru – Opera Susanoh Sword of the Devil

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Gp Manga

Traduzione: Rieko Fukuda

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

L’impero di Amamikado mirava alla conquista del mondo grazie alla sua schiacciante potenza militare, ottenuta grazie all’utilizzo di fantocci di terra animati come guerrieri. L’unico paese a tenergli testa era quello di Jagara Mogara, dove è sigillata la spada divina Susanoh.

Nel presente tre ragazzi – Izumo, Kumaso e Oguna – sono alla ricerca della mitica spada, ed entrano così nel regno di Jagara, dove l’imperatrice decide di sottoporli a delle prove per scoprire se sono loro gli uomini di cui parla una leggenda locale: “quando gli spiriti di Luce, Acqua e Terra si riuniranno, il sigillo verrà spezzato e la spada si risveglierà dal suo lungo sonno per non scomparire mai più”.

