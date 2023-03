manga – YAIBA – di Gosho Aoyama

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Kenyuu Densetsu Yaiba – (剣勇伝説YAIBA)

Titolo internazionale: Yaiba

Autore: Gosho Aoyama

Genere: commedia, avventura, azione, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1988 – 1993

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 24 (concluso) – ristampato poi in 10 volumi in versione bunko (deluxe)

Titolo in Italia: Yaiba

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2011

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 4,20 €

Traduzione: Claudia Peter

Volumi: 24 (concluso)

TRAMA

Kurogane Yaiba è un bambino che vive nel bosco completamente estraniato dal mondo, ed è stato allenato dal padre per essere un ottimo samurai. Peccato che lui non viva nel medioevo giapponese… ma nel ventesimo secolo!

Quando viene improvvisamente gettato nella caotica città dovrà vedersela non solo con la modernità e con la scuola; ma anche con un evento soprannaturale inaspettato, quando scoprirà di avere i poteri della divinità del Tuono!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Kenyuu Densetsu Yaiba – serie tv

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Gosho Aoyama presenti sul sito:

RECENSIONI