manga – DYNAMIC HEROES – di Go Nagai, Kazuhiro Ochi, Dynamic Pro

SCHEDA

Titolo originale: Dynamic Heroes – (ダイナミックヒーローズ)

Titolo internazionale: Dynamic Heroes

Autori: Go Nagai, Kazuhiro Ochi, Dynamic Pro

Genere: azione, ecchi, mecha, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: pubblicato online sul sito E-Manga, poi successivamente in volumi di carta

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Dynamic Heroes

Casa Editrice italiana:

– prima edizione di D/Visual, del 2007

– seconda edizione di JPop, a 9,00 € al numero, del 2018 – disponibile anche in Box

Traduzione: Cristian Giorgi

Volumi: 4 (concluso)

TRAMA

Opera crossover con tutti personaggi classici di Go Nagai: “Mazinger Z”, Devilman” e “Cutie Honey”, che si incontrano e combattono insieme.

La storia inizia con Koji che è inquieto perchè sente un pericolo imminente; e poi tornano in scena i vari protagonisti, impegnati più o meno ad una vita normale ma pronti a riaffrontare pericoli e nemici vecchi e nuovi.

