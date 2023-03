manga – ELDEN RING: LA VIA PER L’ALBERO MADRE – di Nikiichi Tobita

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Elden Ring: Ougonju e no Michi – (ELDEN RING 黄金樹への道)

Titolo internazionale: Elden Ring: The Road to the Erdtree

Autore: Nikiichi Tobita

Genere: avventura, comico, fantasy, padosia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2022 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Comic Hu (servizio digitale) – la serie prima è pubblicata online, poi in volumi di carta

Tratto: parodia del videogioco “Elden Ring” di From Software

Volumi: 2 (in corso)

Titolo in Italia: Elden Ring: La Via per l’Albero Madre

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Il fumetto è disponibile in versione online gratuitamente (a tempo limitato) per tutti i principali lettori di ebook (in contemporanea con il Giappone), e poi in volumi di carta a 7,00 €

Traduzione: Giuseppe Buttiglione

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Il senzaluce Lucenzo si ritrova nell’Interregno, esiliato e letteralmente in mutande, senza sapere come sopravvivere. In suo aiuto arriva la misteriosa Melina, che lo spinge a seguire la via dell’Albero Madre… una via piena di follie e strambi personaggi!

P.S. per comprendere il fumetto e riderne, bisogna conoscere bene il videogioco.

